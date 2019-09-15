رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية: قرار فرض رسوم على الشاحنات المصرية غير قانوني وغير مدروس

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري إن قرار فرض الرسوم على الشاحانات المصرية الداخلة إلى ليبيا عبر منفذ أمساعد البري غير قانوني وغير مدروس.

وأضاف الجراري في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ أنه إذا كان هنالك مسافرين مصريين يدخلون ليبيا ستكون المعاملة بالمثل، لكن لايوجد مسافرين مصريين سوى أهالي محافظة مطروح حسب الاتفاق السابق مع بلدي طبرق.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن هذه الاتفاق كان من أجل ترسيخ العلاقات الاجتماعية فقط ولايوجد دخول عمالة مصرية عن طريق المنفذ البري.

ويتابع الجراري :”أما بخصوص فرض رسوم على الشاحنات المصرية المحملة ببضائع لتجار ليبيين سوف تحمل على تكلفة النقل على التاجر الليبي ومن ثم ستحمل على أسعار البضائع وأخيراً سيتحملها المواطن الليبي البسيط وتثقل كاهله وسط الظروف التي يعاني منها”.

وقال رئيس الغرفة :”أنا أعتبره قرار غير مدروس ويجب أن تكون جباية الرسوم بصدور قانون ومن ثم قرار من وزير المالية إلى رئيس مصلحة الجوازات ويعمم على جميع المنافذ”.

ولفت الجراري إلى أنه كان هنالك قرار سابق قبل 17 فبراير بدفع رسوم دخول فقط بمبلغ 350 دينار تدفع بإيصال مع الرسوم الجمركية.

يشار أن مدير مديرية أمن منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي أصدر كتاب بتاريخ التاسع من شهر سبتمر الجاري بفرض جباية رسوم على دخول الأفراد والشاحنات المصرية وسيبدأ في تنفيذه في الأول من شهر أكتوبر القادم.