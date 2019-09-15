بوشناف يطلع الثني على سير الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي

بوشناف يطلع الثني على سير الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي ضبط الشارع العام بالتعاون بين مختلف الأجهزة الضبطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد على الأوضاع الأمنية للبلاد، وذلك خلال اجتماع عقده في بنغازي مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وناقش الثني خلال الاجتماع مع بوشناف الخطط الأمنية الجديدة للوزارة، والتي تهدف لضبط الشارع العام بالتعاون بين مختلف الأجهزة الضبطية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن مختلف الحملات تسير وفقا لما هو مخطط لها من قبل الوزارة بما يكفل استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد.