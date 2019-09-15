بعد فراره من بنغازي .. مقتل الإرهابي ” العكب” عضو أنصار الشريعة في معارك طرابلس له ثلاثة أشقاء تابعين للجماعات الإرهابية كلهم قتلوا على يد قوات الجيش

أخبار ليبيا 24ـ خاصّ

أكّد مصدر عسكري، مقتل الإرهابي المدعو “يوسف عبد السّلام التّرهوني”، الملقّب بــ “يوسف العكب” التابع لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، بحسب تصنيف مجلس الأمن الدّولي، في معارك اليوم الأحد ضدّ قوات الجيش في طرابلس.

“العكب” يعد أحد سكان مدينة بنغازي من منطقة الليثي بجانب مسجد الأوزاعي، ومن مواليد 1985م، وله ثلاثة أشقاء؛ الأول يدعى أحمد، الملقب بـ”درايفر”، التابع هو أيضا تابع لتنظيم داعش الإرهابي، و قتل عام 2015م، في اشتباكات منطقة الليثي بمدينة بنغازي.

يذكر أن ” درايفر” قاتل في سوريا عام 2013م، ضمن التنظيم الإرهابي، قبل أن يعود إلى ليبيا، وبقى فترة في مدينة سرت، ليعود إلى بنغازي عام 2014م .

ويأتي بعده أخوه محمد الملقب بـ”أحميده”، التابع لتنظيم أنصار الشريعة، والذي قتل هو الآخر عام 2017م، بعد اشتباكات ضد القوات المسلحة في عمارات قنفودة “الأطناش”.

أما حمزة الملقب بـ”وشرتيله”، فهو الشقيق الثالث، وشارك في المعارك ضد قوات الجيش منذ عام 2014م، وكانت لديه العديد من الحسابات الوهمية، التي كانت تهدد أي شخص ضد الإرهاب والتطرف، وفر من بنغازي عام 2015م، عندما أصيب في معارك الهواري، ليلتحق بسرايا الدفاع عام 2016، وتلقى إصابة خطيرة نقل من خلالها إلى تركيا .

يذكر أن تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا، هو تشكيل مسلح تأسس في شهر أبريل عام2012 م، بعد أحداث ثورة فبراير 2011م، وتدعو إلى “تحكيم الشريعة الإسلامية” بحسب وصفها .

وقد شارك أفراد من هذا التشكيل في معركة بنغازي الثانية في التاسع عشر من مارس 2011م، لاسيما أن أغلبهم من مليشيا “راف الله السحاتي” ومايمسي “درع ليبيا”، وأعضاؤها ليسوا جميعاً من الليبيين، فبينهم أجانب من بلدان مجاورة، وخاصة من حملة الجنسية التونسية، كما أنها لم ترفع العلم الوطني الليبي، واستبدلته بالعلم الذي اشتهر به تنظيم القاعدة .

كما تُتهم المليشيا بتورطها في عدد من الهجمات وعمليات الاغتيال في ليبيا، ومن بينها الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي، ما أسفر عن مقتل السفير وثلاثة أعضاء آخرين في البعثة خنقا، وتم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة في العاشر من يناير 2014م، بفرعيها في درنة وبنغازي كمنظمة إرهابية، كما أدرجها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على لائحة الإرهاب في العشرين من نوفمبر 2014م.