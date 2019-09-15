“بدوي” يؤكد موقف بلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الوزير الجزائري الأول، “نور الدين بدوي”، على موقف بلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا .

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري الأول، للمبعوث الأممي لدى ليبيا، “غسان سلامة”، بحضور وزير الخارجية، “صابري بوقادوم”، أمس السبت.

وتبادل الطرفان، بحسب بيان للبعثة الأممية لدى ليبيا، نشرته اليوم الأحد، وجهات النظر حول الأزمة الليبية.

يذكر أن القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”.