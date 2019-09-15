اللواء 106 مجحفل يعلن السيطرة على مواقع جديدة في محاور طرابلس

اللواء 106 مجحفل يعلن السيطرة على مواقع جديدة في محاور طرابلس

أخبار ليبيا24

سيطرت كتائب من اللواء 106 مجحفل بعد التحرك فجر اليوم الأحد بمساندة كتيبة العاديات على مواقع جديدة وأصبحت في ظل القوات المسلحة.

وأوضح مكتب الإعلام في اللواء عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن كتائب اللواء 106 مجحفل توزعت في 5 محاور ونقاط منها المطار لصفاح، المطار طويشة، المطار مفترق الرملة.

وأفاد المكتب أن اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات وكتيبة عقبة 199 تقدمت من 5 محاور و تمكنت من الانقضاض على قوات الوفاق في منطقة الرمله و الطوشية.

وأكد المكتب الإعلامي أن اللواء 106 تمكن من غنم دبابة وسيارة مسلحة 23 وقتل أكثر من 9 أفراد وأسر 2 آخرين تابعين لقوات حكومة الوفاق.

وأشار المكتب إلى أن مدفعية اللواء106 مجحفل تمكنت من استهداف تجمع لآليات تابعة لقوات حكومة الوفاق وحرقها تحت كوبري الزهراء.