العباني: “الغرياني” دأب على ممارسة الفتنة واستخدم الدين في غير محله مؤكدًا أنه حرض على استباحة دماء منتسبي الجيش في أكثر من مناسبة

أخبار ليبيا 24 -متابعات

قال عضو مجلس النواب “محمد العباني”، إن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، دأب على ممارسة الفتنة واستخدام الدين الإسلامي في غير ما شرعه الله، بالتحريض على استباحة دماء منتسبي “المؤسسة العسكرية”، ووصفهم بالبغاة في أكثر من مناسبة.

وأضاف العباني في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن الغرياني “تمادى في غيه، ووصف منتسبي الجيش الوطني وكل من يسانده ممن يقاتلون الجماعات الإرهابية، بأنهم صهاينة”.

وتابع: “التزم الغرياني مبكرًا صف الجماعات الإرهابية، التي كانت تقاتل الجيش الوطني في مدينتي بنغازي ودرنة، ومؤخرا، أفتى ضمنيا بأن العاملين فيما سماها بقنوات الفتنة في حكم القَتَلة، لأنهم يقتلون بالكلام مثلهم مثل من يقتل بالسلاح”، موضحا أن مجلس النواب سبق وأصدر قرارا باعتبار المنظمة التي ينتمي إليها المفتي المعزول “منظمة إرهابية”.

وكان الغرياني، قال الأربعاء الماضي، في مقابلة له ببرنامج “الإسلام والحياة” المذاع على فضائية “التناصح” أن “الذين يقاتلون الآن في ترهونة ما أتى بهم إلا المال، وليس دافعهم أنهم يريدون نصرة الوطن أو أن حفتر إنسان وطني، فهم بين السجن والقتل وإما المال، فحفتر لديه المال وكلما فقد آليه تأتيه السعودية والإمارات والمصريين بمائة، وكلما مات لديه فرد يأتونه بمائة تشادي أو سوداني، فإطالة الحرب خسارة لنا وليست خسارة له”، حسب قوله.

وحرض الغرياني على اقتحام ترهونة وقطع دابر المفسدين والعصابات التي تقاتل مع حفتر وتضربكم بالراجمات والصواريخ، وأقفلوا علينا المطارات، وهي عصابة معروفة ومحدودة، فليس كل أهالي ترهونة كذلك وأن منهم من لا يرضون بهذا العار ولا بهذا الذل”.

وأضاف: “أهالي ترهونة الأخيار مقهورون، ومجبورون مثلكم ولا يستطيع أحد أن يتكلم أو يرفع رأسه، كما كان يحدث في غريان، فبها عصابات وبؤر فاسدة منضمة إلى المفسدين وتقاتل الليبيين، ورضيت بالعمالة لدول أجنبية، فمن يقاتل في ترهونة مع حفتر هم العملاء الأذلاء، الذين سيلعنهم التاريخ والدين سيلعنهم والقرآن يلعنهم لأنهم يقاتلون مع مشروع إماراتي فرنسي صهيوني ظالم يريد أن يحتل ليبيا ويدمرها”.

وتابع: “ترهونة هي محطتكم الأولى ويجب الآن أن تنهوا منها، فلا تنتظروا المفسدين المجرمين، فالعصابة الموجودة في ترهونة لابد من القضاء عليها، ولا يقول أحدكم هذا نسيج اجتماعي، فالنسيج الاجتماعي يتم الحفاظ عليه عندما تقطعون دابر المفسدين، فإن تركتموه فقد ضيعتم الدين وضيعتم قضيتكم”.

وطالب الغرياني المقاتلين والثوار بأن يكون لهم مكان في البلاد بعد الانتصار في المعركة، داعيًا إياهم لعدم تكرار الأخطاء التي قابلوها في الحروب السابقة، قائلا: “لا يجب أن تنتهي المعارك ويذهب كل إلى حاله وتبقى مجموعة قليلة، فالإمارات والسعودية لن تعدم إيجاد عميل جديد، حسب قوله .