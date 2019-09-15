أرشيفية

الخرطوش: تقدمات جديدة للقوات المسلحة في عدة محاور

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أخبار ليبيا24

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأحد إن القوات المسلحة تتقدم اليوم في عدة محاور.

وأضاف الخرطوش أن هذا التقدم للانقضاض على أهداف جديدة حددت من قبل غرفة العمليات في المنطقة الغربية.

وأشار المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة إلى أن القوات المسلحة تقدمت تقدمًا كبيرًا في محور طريق المطار السواني و باتجاه طويشة.

يشار إلى أن محاور العاصمة طرابلس تشهد الأيام الماضية تحركات كبيرة ومعارك شرسة تمكنت فيها القوات المسلحة من صد عدة هجمات ودحر قوات الوفاق في أكثر من محور تحت غطاء من سلاح الجو الليبي.

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