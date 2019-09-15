أرشيفية

الإعلام الحربي: تدمير وغنم آليات وأسلحة وأسر عدد من أفراد قوات الوفاق

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اخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الأحد أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من تدمير وغنم عدد من الآليات والأسلحة والعتاد إضافة إلى أسر عدد كبير من أفراد قوات الوفاق.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن القوات المسلحة بمختلف وحداتها وفصائلها تشن هجوما مكثفا على قوات الوفاق.

وأشارت شعبى الإعلام الحربي إلى أن هذا الهجوم أسفر عن تقدم كبير في مختلف محاور القتال وطرد عناصر قوات الوفاق.

وكان المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أكد اليوم الأحد أن القوات المسلحة تتقدم اليوم في عدة محاور.

وأضاف الخرطوش أن هذا التقدم للانقضاض على أهداف جديدة حددت من قبل غرفة العمليات في المنطقة الغربية.

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