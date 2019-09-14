وصول شحنة جديدة من صواريخ مضادة للدروع والدبابات لقوات الوفاق

تسجيل مرئي يظهر صواريخ كورنت وميلان

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أخبار ليبيا24-خاص

أظهر تسجيل مرئي رصدته أخبار ليبيا 24 اليوم السبت على موقع تويتر وصول على ما يبدو “شحنة جديدة” من الصواريخ المتوسطة المدى المستخدمة ضد الدروع والدبابات إلى إحدى السرايا التابعة لقوات حكومة الوفاق في طرابلس.

وبين التسجيل أن الشحنة عبارة عن صواريخ روسية الصنع من نوع “كونكورس 9M113 ” و”كورنت 9M133 ” الروسية الصنع و”ميلان” الفرنسي.

وذكر في تسجيل صوتي مصاحب لمقطع الفيديو أن الشحنة وصلت إلى السرية 74 م.د المعروفة باسم سرية “الشهيد أسامة عليوة” التابعة للمنطقة العسكرية الوسطي.

 

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