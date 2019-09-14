صحة المؤقتة تفعل نظام “البطاقة الإلكترونية الذكية” لمرضي السكري بالمستشفيات

أخبار ليبيا 24 – خاص

‎وجه وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تعليماته إلى كافة مدراء المستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج مرضي السكري والغدد الصماء التابعة للقطاع، بضرورة العمل على استحداث نظام البطاقة الإلكترونية الذكية آليا لمرضي السكري بالبلاد من خلال إقرار تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية عن طريق المنظومات بدلًا من السجلات الورقية وربطها بمكاتب المعلومات والتوثيق.

وتأتي هذه الخطوة لحرص الوزارة على ضبط العمل فيها، من خلال توطين التقنية الحديثة، لرفع الانتاجية وكفاءة العمل.

‎وأكد عقوب أن نظام البطاقة الذكية لكل مريض سيكون عن طريق كود خاصة به يحقق العدالة وحفظ الحق للمريض، ويهدف إلى ضبط آليه صرف الدواء ونوعه للمريض ويحقق قاعدة بيانات ثابته ومتغيرة بحسب كل بلدية بهدف الخروج بمؤشرات وإحصائيات دقيقه لمرضي السكري، ‎تجنباً للوقوع في الكثير من الأخطاء الطبية ومشكلات التلاعب في كميات ونوع الدواء وضمان وصوله لمستحقيها وتوصية بضرورة الإسراع في تفعيل هذا النظام حفاطا على حقوق المرضي والمال العام.

ووجَّه وزير الصحة تعليماته المشددة إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج السكري والغدد الصماء بالعمل على إقرار نظام البطاقة الإلكترونية للمرضي والمترددين على مراكز علاج السكري بالبلاد، وفقا لاستراتيجية الوزارة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد، والذي سيسهم في ضبط عملية صرف الأدوية لضمان سلامتهم والخروج بقاعدة بيانات ثابته عند الحاجه إليها وتنفيذ خطط رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة وتحدي الخطة العلاجية .

الجدير بالذكر أن بعض عيادات الخاصة بمرضي السكر تشكو من تأخر وصول علاج المرضي لأسباب لم توضحها الوزارة .