بعد تصريحات المسماري.. المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب: أعداد كبيرة من “داعش” ذهبت إلى ليبيا تحويل غرب وجنوب ليبيا إلى قاعدة جديدة للإرهاب لتهديد دول الجوار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، جيل دي كيروشوف، دخول أعداد كبيرة من المقاتلين بصفوف تنظيم داعش الإرهابي، من سوريا إلى ليبيا، لاسيما أن هناك أعداد غادرت مناطق الصراعات ولم تصل بعد إلى أوروبا.

كيروشوف قال في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم السبت، إن هناك أعدادا من المقاتلين الذين حاربوا ضمن صفوف “داعش” عادوا بالفعل إلى أوروبا، كما أن هناك أعدادا منهم قتلوا هناك، وأعدادًا أخرى غير معروف مصيرهم، أو أين هم الآن، معتقدا أنهم ربما ذهبوا إلى ليبيا أو أفغانستان.

يشار إلى أن ليبيا أصبحت مركزًا للجماعة الإرهابية والمتشددة بعد أحداث فبراير 2011، في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بين القوى المتصارعة على الحكم، ومع عدم السيطرة على الحدود التي أصبحت مفتوحة لدخول المرتزقة والإرهابيين.

يشار إلى أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أطلقها في الخامس من يوليو الماضي حول «نقل عناصر مسلحة من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا»، طرح تساؤلات كثيرة حول خطورة تحركات الإرهابيين وهوياتهم، وأعدادهم، وهل الهدف من نقلهم مساندة قوات حكومة الوفاق في معركة طرابلس؟ أم تحويل غرب وجنوب البلاد إلى قاعدة جديدة للإرهاب قصد تهديد دول الجوار الليبي، وربما شمال وغرب أفريقيا؟

كجواب على هذا التساؤل قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني إن معركة الإرهاب التي تستهدف تقويض الدول والجيوش النظامية بدأت تُنقل من موقع إلى آخر داخل المنطقة، مؤكدا أن خسارة كثير من التنظيمات الإرهابية مواقعها داخل سوريا وانحسارها في إدلب دفعها إلى نقل بعض مقاتليها إلى الأراضي الليبية.

وأضاف المسماري أن القيادة العامة للجيش تملك معلومات وأدلة على نقل تركيا لهؤلاء المقاتلين إلى ليبيا، بينهم عناصر ما يعرف بـ(جبهة النصرة) المنضوية بهيئة تحرير الشام، وغيرها من التنظيمات القريبة فكريا وآيديولوجيا مع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، موضحا أن هناك مصادر دولية تثبت ذلك، بل وتؤكد قيام الأتراك بنقل عناصر متطرفة من دول أخرى، مثل مالي موريتانيا والنيجر. بالإضافة إلى مجموعات من جماعة “بوكو حرام” إلى أراضينا .