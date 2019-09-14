اللجنة المشتركة بنغازي تضبط سيارة مسروقة بعد 4 ساعات من الإبلاغ عنها

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أخبار ليبيا24

أكد مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أن اللجنة المشكلة من قبل مدير الأمن عميد عادل عبد العزيز تمكنت من ضبط سيارة مسروقة بعد 4 ساعات من الإبلاغ عنها.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه بعد ورود معلومات من مركز شرطة بوعطني مفادها بلاغ من أحد المواطنين بفقدان سيارته الخاصة داخل اختصاص المركز.

وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أنه بعد التحري تم ضبط السيارة نوع “هونداي” وكذلك المُشبه به خلال 4 ساعات في منطقة بوصنيب غرب بنغازي.

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