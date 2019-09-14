القرقني يهدي ليبيا لقب غير مسبوق

أخبار ليبيا24- خاص

نجح البطل الليبي كمال عبدالسلام القرقني في التتويج ببطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام اليوم السبت وذلك عقب حصوله على الترتيب الأول والقلادة الذهبية في إنجاز غير مسبوق لأبطال العرب في هذه الرياضة.

وقدم البطل الليبي عرضاً مميزا ، ليتمكن من التتويج وإهداء ليبيا ذهبية وزن الـ 212 باوند. ويعتبر القرقني أحد أبرز الرياضيين في الساحة العالمية في لعبة كمال الأجسام وسبق وأن نال المركز الثالث في بطولة العام الماضي لوزن مائتين واثني عشر كيلوغراما، وسبق وأن توج بالميدالية الذهبية لبطولة أرنولد كلاسيك بالولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أشهر.