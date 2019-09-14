السايح يناقش مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا أهمية وقف إطلاق النار تمهيدًا لإجراء الانتخابات

السايح يناقش مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا أهمية وقف إطلاق النار تمهيدًا لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوش هاريس ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – ليبيا جون بنيل أهمية وقف إطلاق النار الفوري.

وأكد المجتمعون أن الدعوة إلى إيقاف إطلاق النار تأتي لتمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل يفيد جميع الليبيين وإجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم.

واستعرض السايح خلال اللقاء الذي تم اليومين الماضيين التحديات الحالية والوضع الحالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشاد هاريس بتفاني السايح للحفاظ على حيادية ومصداقية المفوضية كمؤسسة ذات كفاءة فنية عالية قادرة على خدمة جميع الليبيين. ومن جهته

وأثنى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على حكومة الولايات المتحدة لمساعدتها الدائمة.