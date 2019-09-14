الخارجية الروسية تطالب بالعودة للمفاوضات فورًا بليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأوضاع في ليبيا، التي وصفتها بالسيئة، محذرة من توسيع دائرة الاشتباكات التي انطلقت في شهر أبريل الماضي بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

زاخاروفا أوضحت، في استعراضها للأوضاع الليبية، على الموقع الرسمي للخارجية الروسية، أن عدم قدرة أحد الطرفين، رغم الاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة والطائرات، على كسب المعركة على الأرض لصالحه، يشير بوضوح إلى عدم جدوى محاولات حل النزاع بالقوة.

وتطرقت إلى الآثار الإنسانية السلبية للوضع الراهن، وفقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن عدد الضحايا المدنيين في طرابلس والمناطق المحيطة بها منذ بدء القتال في الرابع أبريل، أكثر من 100 قتيل و300 جريح على الأقل، فضلا عن إجبار حوالي 120 ألف شخص على مغادرة أماكن إقامتهم الدائمة، كما تجاوز عدد القتلى بين المشاركين في الأعمال القتالية 1000 شخص.

وحذرت من خطورة توسيع جغرافية المواجهة، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة مرزوق خلال شهر أغسطس الماضي، بين ممثلي قبيلة أخالي، المؤيدة لحفتر وقبيلة التبو غير العربية، الداعمة لحكومة الوفاق.

وطالبت جميع المشاركين في المواجهة الحالية بالعودة فورا إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد سبل للخروج من الأزمة وضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، مؤكدة دعمها للدور التنسيقي للأمم المتحدة في شخص المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة لمواصلة تقديم كل المساعدة الممكنة.