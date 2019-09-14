“الحصادي” يحصد ذهبية بطولة “أرينا” المصرية للشطرنج ويعتبر من المواهب الليبية في اللعبة ونجح في تحقيق عديد البطولات

أخبار ليبيا 24 –خاص

توج الواعد الليبي “يوسف الحصادي” بكأس بطولة “أرينا” المصرية للشطرنج بعد فوزه في الجولة التاسعة على ميشيل مجدي .

ويعتبر الحصادي من المواهب الليبية في لعبة الشطرنج، ونجح فيما سبق في تحقيق عديد البطولات قاريًا وعربيًا .

ومن أبرز إنجازات “الحصادي” ذهبية الإسكندرية الدولية للشطرنج، وذهبية مطروح، وأيضا ذهبية القاهرة للشطرنج السريع، وذهبية أرينا 2018، إضافة إلى ذهبية ليبيا 2014، وبرونزية العرب 2017، وذهبية أفريقيا لأعمار 14 عاما .