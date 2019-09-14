الجزائر تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا بوقادوم يستقبل سلامة

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طالبت الجزائر يوم الجمعة بوقف إطلاق النار في ليبيا بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، وذلك خلال زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة إليها.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم سلامة، وقال في إيجاز صحفي عقب الاجتماع، إن بلاده تطالب بوقف إطلاق النار، وتؤيد التوصل لحل ليبي ليبي، وتطالب باحترام قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة. كما أكد بوقادوم تأييد الجزائر للبعثة الأممية في ليبيا ولشخص الممثل الخاص.

من جانبه أعرب سلامة لبوقادوم عن تقديره لموقف الجزائر المساند للحل السياسي في ليبيا، وأكد على تطابق الرؤى بأن الحل العسكري في ليبيا وهمٌ مكلف، حسب قوله.

وكرر سلامة الدعوة لكل الأطراف في ليبيا والأطراف الخارجية المساندة لها إلى مزيد من الواقعية والعودة إلى المسار السياسي.