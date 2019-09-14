إصابة إعلامي ضمن رتل تابع لقوات الوفاق قرب سرت

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إصابة المصور وليد زرموح من مدينة مصراتة أثناء مرافقته رتلا مسلحا تابعًا لقوات حكومة الوفاق والذي كانت وجهتة قاعدة الجفرة العسكرية.

وأوضح مصدر مطلع أن زرموح أصيب عقب ضربة جوية استباقية نفذت من قبل سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية واستهدفت ذات الرتل المسلح جنوبي مدينة سرت فجر الجمعة.

وأكد المصدر أن الإعلامي زرموخ )يوثق المواد الإعلامية لصالح عناصر قوات الوفاق بالإضافة إلى تعاونه وبشكل دائم مع ما تعرف Misratatv قناة مصراتة ( تلفزيون ليبيا ) والذي يبث لصالح قوات الوفاق .

وأفاد المصدر أن زرموح كان رفقة الرتل الذي كانت وجهته قاعدة الجفرة العسكرية من أجل توثيق مادة إعلامية أثناء الهجوم على القاعدة.