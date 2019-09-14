إجراء امتحانات الزمالة الليبية بالجراحة العامة لأول مرة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت صباح اليوم بفندق دار السلام بطبرق امتحانات الزمالة الليبية “الدكتوراه” في تخصص الجراحة العامة بمشاركة 33 طبيبًا من كل أنحاء ليبيا، وهو يقام لأول مرة في طبرق.

وأشار مدير مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي لأخبار ليبيا 24، إلى أن امتحانات اليوم هي في الجزء الأول الشفوي برئاسة لجنة مكونة من أطباء من دول ألمانيا وبريطانيا والأردن.

وأضاف الجالي، أن 17 طبيبًا اجتازوا بنجاح الامتحان الشفوي اليوم وسينتقلون غداً إلى الامتحان السريري بمركز طبرق الطبي.

وأجرى وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب زيارة إلى الأطباء الممتحنين وشد على أيديهم وتمنى لهم النجاح والتفوق.