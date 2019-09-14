أسر ثلاثة من عناصر داخلية الوفاق أحدهم برتبة رائد في محور السبيعة

أسر ثلاثة من عناصر داخلية الوفاق أحدهم برتبة رائد في محور السبيعة محاور القتال في طرابلس شهدت اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت الكتيبة 166 مشاة التابعة لقوات الجيش الوطني، اليوم السبت، إنها نجحت في أسر ثلاثة أفراد تابعين لـداخلية الوفاق بمحور السبيعة في طرابلس .

وأكدت الكتيبة، في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن أحد هؤلاء الأسرى من منتسبي وزارة داخلية حكومة الوفاق، ويحمل رتبة رائد.

وأعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش المنذر الخرطوش أن محاور القتال في طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات حكومة الوفاق في محاولة للتقدم نحو نقاط تمركز القوات المسلحة.

الخرطوش أكد أن القوات المسلحة كان لها الرد القوي في جميع المحاور على المحاولة اليائسة للتقدم وإرجاعهم بعدد قتلى كبير واستهداف آليات تزيد عن 9 آليات.

وكانت قوات بركان الغضب اتهمت قوات الجيش الوطني باستهداف مطار معيتيقة الدولي بـ”صواريخ غراد فجر اليوم”.

بركان الغضب ذكرت أن قوات الجيش في محاولة يائسة منها لتعويض خسائرها، استهدفت …مطار معيتيقة بصواريخ غراد فجر اليوم بضربات جوية نفذها الطيران الإماراتي المسيَّر”، حسب وصفها .

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.