عريبي ثاني ليبي ينضم لصفوف الملعب التونسي

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت تقارير صحفية انضم اللاعب الليبي عمر عريبي بشكل رسمي إلى صفوف نادي الملعب التونسي.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب وقع عقداً مع النادي التونسي انضم بموجبه للفريق الأول لكرة القدم في النادي لموسمين .

ويمتاز اللاعب صاحب 28 عام بالمهارة والسرعة وسبق وأن قدم أداءً مميزًا في الدوري الليبي الممتاز رفقة فريق المدينة.

كما لعب عريبي لصفوف فريق الاتحاد وتم ضمه لصفوف المنتخب الليبي في أكثر من مناسبة .

من جهة أخرى سبق لنادي الملعب التونسي وأن تعاقد في وقت سابق مع الظهير الليبي علي معتوق قادما من الأهلي طرابلس .