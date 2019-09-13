سلاح الجو يستهدف آليات تابعة للوفاق في مدينة سرت

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أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن مقاتلات سلاح الجو بالقوات الجوية استهدفت رتلاً مُكوّنًا من 19 آلية مُسلحة في مدينة سرت.

وأوضح الخرطوش عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” أن الآليات تابعة لقوات الوفاق كانت تتحشّد لتنفيذ عمليات عدوانية تستهدف من خلالها وحدات القوات المُسلحة.

وأضاف المسؤول الإعلامي في اللواء أن القيادة العامة للقوات المسلحة شددت على أن كل منطقة العمليات تحت مراقبة دقيقة وتخضع لسيطرة القوات الجوية.

وحذرالخرطوش أن أي تجمع أو تحرك مشبوه يُعتبر هدفًا مشروعًا لمقاتلات السلاح الجوي.