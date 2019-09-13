بالصور/ تدمير آليات تابعة للوفاق قرب سرت كانت تنوي مهاجمة قاعدة الجفرة

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أكد مصدر مطلع أن طائرات سلاح الجو شنت فجر الجمعة غارات جوية على موقع تتمركز فيه قوات حكومة الوفاق قرب مدينة سرت.

وأضاف المصدر أن طائرات سلاح تنمكنت خلال الغارة من تدمير عدد من الآليات والسيارات العسكرية التي كانت تتمركز في مزرعة ” نخل الحاج عبد العالي سعيد ” جنوب مدينة سرت.

وأفاد المصدر أن هذه الغارات الجوية كانت ضربات استباقية دقيقة واستهدفت نقطة تجمع لقوات الوفاق كانت تعد للهجوم على قاعدة الجفرة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن طائرات سلاح الجو دمرت رتلًا كاملًا تابع لحكومة الوفاق قرب مدينة سرت.