الخرطوش: أكثر من 60 قتيل وتدمير عدد من الآليات تابعة لقوات الوفاق

الخرطوش: أكثر من 60 قتيل وتدمير عدد من الآليات تابعة لقوات الوفاق

أخبار ليبيا24

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الجمعة إن خسائر تفوق الـ 60 قتيل وتدمير عدد كبير من الآليات تابعة لقوات حكومة الوفاق في محاور العاصمة طرابلس لهذا اليوم.

وأوضخ الخرطوش ان منطقة الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار شهدت اشتباكات منذ صباح اليوم في محاولة التقدم على نقاط القوات المسلحة.

وذكر المسؤول الإعلامي أن القوات المسلحة كان لها الرد القوي في جميع المحاور على المحاولة اليائسة للتقدم وإرجاعهم بعدد قتلى كبير واستهداف آليات تزيد عن 9 آليات.

وكشف الخرطوش أن الرد السريع للواء 73 مشاة على العدو نتج عنه عدد من القتلى في بداية المواجهة المباشرة في محور كازيرما قبل تراجع العدو ومدافع الهاون ألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأفاد أن سرية “م.د كورنت” التابعة للواء 73 مشاة نجحت في استهداف قاعدة للعدو وضعت لمحاولة استهداف آليات للقوات المسلحة، دمرت قاعدة للعدو وعدد من الأفراد المتواجدين بالقرب منها.

وأكد المسؤول الإعلامي أن السرية نجحت في تدمير آلية تحمل سلاح عيار 30 ملي وآلية ثانية مما أدى إلى تراجع العدو للخلف.

وأشار الخرطوش إلى أن سرية “م.د كورنت” بالكتيبة 128 مجحفل نجحت في استهداف دبابه T55 في محور وادي الربيع وتدميرها.