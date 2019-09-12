السويحلي للسفير التركي : أثق في رجالنا لهزيمة حفتر معبرًا عن تقديره العميق لاستمرار تركيا في دعم “دفاعهم”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأربعاء، للسفير التركي لدى ليبيا، عن تقديره العميق لاستمرار بلاده في دعم “دفاعهم”، عما أسماه بـ”مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، حسب وصفه .

وأكد السويحلي، بحسب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ثقته في قدرة قوات حكومة الوفاق، على هزيمة قوات حفتر، وتطهير البلاد من فكرهم المريض، لافتًا إلى أنه لا مجال لأي عملية سياسية قبل تحقيق هذه الأهداف.

‏فى لقائي مع سفير #تركيا اليوم في #طرابلس، أبلغته تقديرى العميق لاستمرار بلاده فى دعم دفاعنا عن مشروع دولتنا المدنية… Posted by ‎الدكتور عبد الرحمن السويحلي‎ on Wednesday, September 11, 2019

وكان عضو المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، محمد عماري زايد، قد أطلع سفير دولة تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، على المسار السياسي الذي يعد له الرئاسي لإنجاز مشروع “وطني” يخرج البلاد من أزمتها الحالية.

ولفت زايد، خلال لقائه بالسفير التركي، منتصف الأسبوع الماضي، إلى ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة في مجال المواصلات والكهرباء بعودة الشركات التركية وتسريع عمل لجنة مراجعة العقود المتعثرة مع هذه الشركات.

وأكد على موقف حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، الواضح في التصدي لما وصفه العماري، بالعدوان على طرابلس وحسم المعركة عسكريا بدحر المعتدي، حسب قوله .

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بكلمات واضحة عن دخول بلاده بشكل رسمي ساحة الحرب الدائرة في ليبيا بعد بدء عملية عسكرية موسعة تقوم بها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر لتطهير العاصمة من المليشيات الإرهابية .