سند الورفلي يعود للرجاء المغربي

أخبار ليبيا24- خاص

حسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تعاقده مع المدافع الدولي الليبي سند الورفلي بشكل نهائي، بعدما توصل لاتفاق مع إدارة نادي الأهلي طرابلس لضم اللاعب رسمياً.

وسينتقل الورفلي بشكل نهائي إلى الرجاء البيضاوي بعقد يمتد لموسمين، بعد أن توصل لاتفاق مع ناديه السابق.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة تعاقد نادي الرجاء البيضاوي المغربي مع الورفلي بلغت مايقرب 600 ألف دولار.

ويعتبر الورفلي من أبرز المدافعين العرب ونجح في تقديم أداء ممميز سواء مع الأهلي طرابلس أو الرجاء المغربي.