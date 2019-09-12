سلامة يناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الوضع في ليبيا من أجل تعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا

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ناقش الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم الخميس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.

كما ناقش سلامة ويليامز مع سفير هولندا لارس تومرز ونائبه غابرييلا ميتز اليوم في تونس العاصمة، الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى قضايا المهاجرين وحقوق الإنسان.

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عامًا إضافيًا حتى 15 سبتمبر 2020.

وبموجب القرار الذي أتخذ بإجماع الأعضاء للبعثة أضيفت مهمة أخرى للبعثة إضافة إلى مهمتها السياسية الرئيسة التي تتمثل في تقديم الدعم للسلطات الليبية.