سلامة يرحب بسفير الجمهورية التشيكية الجديد لدى ليبيا

أخبار ليبيا24

رحب الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة اليوم الخميس بسفير الجمهورية التشيكية الجديد لدى ليبيا جان فيتال في مكتب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتونس.

وأعرب سلامة عن أمانيه للسفير الجديد بالتوفيق في مهمته الجديدة.

وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية يوم 16 أغسطس 2019 إغلاق سفارتها في طرابلس بالكامل بسبب تدهور الوضع الأمني.

وفي إطار المساعي التي يبذلها لتعزيز موقف دولي موحد تجاه ليبيا عقد سلامة اليوم الخميس في تونس صحبة نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اجتماعًا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.

وفي ذات الإطار، ناقش سلامة ويليامز مع سفير هولندا لارس تومرز ونائبه غابرييلا ميتز اليوم في تونس العاصمة، الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى قضايا المهاجرين وحقوق الإنسان.