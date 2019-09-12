بورقعة: هيئة الاستثمار العسكري تخلت عن وعدها بصيانة طريق طبرق أمساعد

أخبار ليبيا24-خاص

قال اللواء هاشم بورقعة آمر المنطقة العسكرية طبرق إن هيئة الاستثمار العسكري تخلت عن تنفيذ عرض قدمته بشأن رصف الطريق الدولي الرابط بين ما بين طبرق وحتى أمساعد.

وفي تصريح لأخبار ليبيا 24، أضاف بورقعة، “إلى الآن لا نعرف الأسباب التي تقف وراء عدم إيفائها بالعرض”.

وقال بورقعة، “إن منطقة طبرق العسكرية أصدرت مذكرة عاجلة بإيقاف سيارات الخردة داخل وخارج طبرق، حتى يتم الاتصال بهيئة الاستثمار العسكري لمعرفة ما سيتم في طريق طبرق أمساعد”.

وتمتد الطريق الرابط ما بين طبرق وأمساعد إلى نحو 140 كلم، ولعدم إجراء الصيانة أصبحت الطريق متهالكة ولا تصلح لقيادة المركبات عليها.

ووقعت على الطريق حوادث مرورية أسفرت عن مقتل العشرات خلال المدة الماضية، كان آخرها وفاة 8 أشخاص.