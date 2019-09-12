السراج يبحث تداعيات الاعتداء على طرابلس مع الهيئة الطرابلسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، مع اللجنة التنفيذية للهيئة الطرابلسية، وتناول الاجتماع تداعيات الاعتداء على العاصمة وضواحيها.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسي، أن السراج ناقش مع وفد الهيئة، المساهمة في مساعدة ودعم النازحين من مناطق القتال.

وتناول الاجتماع، مستجدات الوضع السياسي، وما يجريه السراج من مشاورات مع فعاليات المجتمع لصياغة خارطة طريق لاجتياز الأزمة الراهنة، وصولا للدولة المدنية، داعيا أعضاء الهيئة للتقدم بمقترحاتهم ورؤيتهم لتحقيق ذلك.

ومن جهتهم، أعرب أعضاء الهيئة الطرابلسية عن تقديرهم لنهج التشاور الذي يتبناه السراج، ودعمهم الكامل لما يتخذه من خطوات وإجراءات لـ”دحر العدوان” على العاصمة، وتحدثوا عن الخطوط العريضة لرؤيتهم تجاه حل الأزمة الراهنة، والتي سيقدمونها مفصلة في وقت لاحق.

على صعيد آخر، بحث لقاء السراج مع الهيئة الطرابلسية، التي تضم عددا من التجمعات والمؤسسات الأهلية عدد المختنقات في قطاع الخدمات وسبل المساهمة في حلحلتها.

ويجري فائز السراج، عددا من اللقاءات، في إطار برنامج التشاور لصياغة رؤية وطنية مشتركة تجاه الأحداث الراهنة وسبل تجاوزها مع المؤسسات والقوى الوطنية، حيث التقى، خلال الأيام الماضية، أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وممثلين عن الشباب والمجالس البلدية والمشايخ والأعيان وغيرها من القوى الفاعلة في ليبيا.