ميركل: ألمانيا ستقوم بدورها لتجنيب ليبيا حرب بالوكالة

ميركل تحذر من تحول ليبيا إلى سوريا

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أخبار ليبيا24

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها.

وأضافت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني “هناك وضع يتطور في ليبيا وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا.. ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها”.

وقالت “إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا؛ فإن استقرار المنطقة الأفريقية بأسرها سيتزعزع”.

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