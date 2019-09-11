قادمة من غريان..القوات المسلحة تصد هجوم قوات الوفاق المتجهة إلى غوط الريح والعربان

قادمة من غريان..القوات المسلحة تصد هجوم قوات الوفاق المتجهة إلى غوط الريح والعربان

أخبار ليبيا24

كشف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة تمكنت من دحر القوات التابعة لقوات الوفاق القادمة من غريان.

واوضح الخرطوش أن هذه القوات كانت تحاول السيطرة على منطقتي غوط الريح والعربان وانسحابهم باتجاه غريان.

ولفت إلى أن قوات الوفاق تحركت باتجاه العربان صباح اليوم بمناصرة الطيران التركي المسير “بيرقدار” فكانت القوات المسلحة في الموعد لصد الهجوم وإرجاعهم خائبين،

وأكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة أن منطقتي غوط الريح والعربان في ظل القوات المسلحة ولم تصدر أوامر بالتقدم حتى الآن بأتجاه غريان..