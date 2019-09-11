خلال ذكرى سبتمبر .. ترامب يعبر عن حزنه لوقوع ضحايا ليبيين جراء العنف الذي تشهده البلاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن آسفه لوقوع الكثير من الضحايا الليبيين، نتيجة أعمال عنف والتي تشهدها البلاد منذ أحداث عام 2011م، مؤكدًا على دعمه لمساعي جميع الليبيين لتحقيق الاستقرار لبلادهم.

وذكر ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، ومقتل السفير الأمريكي، كريستوفر ستيفن، وموظفي السفارة، شون سميث، وتيرون وودز، وغلين دوهرتي، بمدينة بنغازي عام 2012م، معربًا عن آسفه لوقوع هذا الحادث المأساوي.

وثمن الرئيس الأمريكي، بحسب كلمته التي نقلتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التعاون الوثيق مع الشركاء الليبيين لضمان تحقيق العدالة لمن وصفهم بـ”الوطنيين الأمريكيين”.

وشدد على أن إدارته ستواصل العمل على مجهودات السفير ستيفن، من خلال توثيق التعاون مع “الشركاء الليبيين” والدوليين لإنهاء العنف، وكذلك دعم وساطة الأمم المتحدة السياسية، ودعم جميع الليبيين في سعيهم من أجل مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر.