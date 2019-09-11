بلدية توكرة تستكمل حفر بئرين جوفيين لحل أزمة المياه بمنطقة دريانة المنطقة تعاني منذ أكثر من عقدين من شح المياه

أخبار ليبيا24-خاص

أعلن المجلس البلدي لبلدية توكرة شرق بنغازي اكتمال حفر بئرين جوفيين جنوب منطقة دريانة الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية.

وقال المجلس، إن البئرين سيتم تجهيزها في الأيام المقبلة للمساهمة في حل مشكلة نقص المياه في هذه المنطقة.

وتعاني دريانة الساحلية (35 كلم شرق بنغازي) منذ أكثر من عقدين من أزمة مياه حاده، تفاقمت أكثر خلال السنوات الماضية التي تلت ثورة السابع عشر من فبراير، مما أضطر سكانها إلى شراء المياه الحلوة ونقلها إلى منازلهم بواسطة صهاريج منقولة على سيارات نقل.