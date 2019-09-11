النيابة العامة بطرابلس تفرج عن مصور قناة ليبيا الأحرار “الصديق الدوكالي” اعتقل قبل أيام بسبب مشادة كلامية مع الحرس الرئاسي

أخبار ليبيا24-خاص

أفرجت النيابة العامة في طرابلس اليوم الأربعاء عن المصور بقناة ليبيا لكل الأحرار، الصديق الدوكالي، بعد اعتقاله على خلفية مشادة كلامية مع أفراد من الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق قبل أيام.

وقال مقربون، “إن النيابة العامة في طرابلس أفرجت اليوم على الدوكالي وجاري استكمال باقي الإجراءات”.

وكان حساب المصور “الدوكالي” على موقع “فيسبوك” قد عجّ منذ اعتقاله بحملة تدعو إلى إطلاق سراحه بعد انتشار أنباء تفيد باعتقاله من داخل مقر القناة الواقع بمنطقة النوفليين وسط العاصمة طرابلس.

وفيما لم يصدر أي تعليق من قبل قناة ليبيا لكل الأحرار حتى الآن على إطلاق سراح مصورها أو حتى اعتقاله إلا أن مقربون وصحفيون وزملاء “الدوكالي” أكدوا إطلاق سراحه، بعد المطالبات المتكررة لحكومة الوفاق ووزارة الداخلية بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه.

وبحسب مصادر مقربة؛ فإن “الدوكالي” قبض عليه من قبل قوة الردع الخاصة التي يترأسها عبدالرؤوف كاره.

وأرجعت المصادر، أسباب اعتقال الدوكالي على خلفية مشادة كلامية مع أفراد الحرس الرئاسي القائمين على حماية منزل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بمنطقة النوفلين.