السفير الألماني : برلين تشعر بالقلق حيال الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوكزا، إن بلاده تشعر بالقلق حيال الأوضاع في ليبيا، موضحًا أنه من الضروري بذل الكثير من الجهد لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف أوكزا، في تغريدات له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء، أن بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا، يجب أن يأتي بناءً على الخطة المكونة من 3 خطوات التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لمندوب ألمانيا بالأمم المتحدة.

وأوضح أنه لهذا السبب، بدأت ألمانيا عملية تشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، خاصة أنه بفضل العمل التحضيري الكافي، يمكن أن تؤدي هذه الجهود إلى حدث دولي ذو معنى في الخريف الحالي.

يذكر أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”.