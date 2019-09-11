أنباء عن استهداف طيران الوفاق لطائرة إسعاف مدنية بمهبط في ترهونة

أنباء عن استهداف طيران الوفاق لطائرة إسعاف مدنية بمهبط في ترهونة إعلام الوفاق الحربي قال إن الغارة دمرت طائرة عسكرية

أخبار ليبيا24

قالت مصادر إعلامية وعسكرية اليوم الأربعاء أن طائرة تركية مسيرة تابعة لقوات حكومة الوفاق قصفت طائرة إسعاف مدنية حطت في مطار ترهونة بعد قدومها من الزنتان.

وأضافت المصادر، أن طائرة الإسعاف استهدفت أثناء استعدادها للإقلاع مجدداً نحو الزنتان لنقل جثامين أفراد من كتيبة العاديات لتسليمهم إلى ذويهم.

في المقابل ذكر الإعلام الحربي لقوات الوفاق أن الضربات جوية استهدفت المهبط العسكري التابع للجيش الوطني.

وقال مكتب الإعلام الحربي لما يسمى بـ “عملية بركان الغضب” إن الغارة دمرت طائرة عمودية داخل المهبط من نوع “Mi8”.