منظمة الصحة العالمية تقدم إمدادات طبية لليبيا

الأدوية تكفي لتزويد 220 ألف مريض لمدة 3 أشهر

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أخبار ليبيا24

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن ستعمل خلال هذا الأسبوع على توفير الأدوية والإمدادات اللازمة لعلاج آلاف المرضي في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد المنظمة، إن أوصلت كمية من المساعدات اليوم إلى المستشفيات والعيادات في طرابلس.

وأشارت إلى أن الأدوية والمستلزمات تكفي لتزويد 220 ألف مريض لمدة 3 أشهر.

وقالت إن الإمدادات سوف تعالج الإصابات والإصابات والأمراض المزمنة.

وأكدت أن حكومتي ألمانيا وإيطاليا قامتا بتمويل هذه الإمدادات الحيوية.

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