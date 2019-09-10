مراقبون يعترضون على معلومة مغلوطة بشأن إنشاء سوق الأوراق المالية الليبي أكدوا أن المقر الرئيس للسوق ببنغازي وليس طرابلس

أخبار ليبيا24-خاص

أبدى عدد من المراقبين المهتمين في الشأن العام ببنغازي اعتراضهم على معلومة مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بتأسيس سوق الأوراق المالية الليبي ورد ذكرها ضمن شريط مرئي بعنوان “شخصيات اقتصادية: سليمان الشحومي” على موقع قناة تبادل الليبية يوم 24 أغسطس 2019.

وورد في الشريط المرئي للقناة، “أن سوق الأوراق المالية تأسس بطرابلس 2004 ثم فرعه في بنغازي 2006، غير أن المراقبين، الذي طلبوا عدم نشر أسمائهم، لأخبار ليبيا 24، أكدوا أن السوق تأسس عام 2006 ببنغازي ومقره كان بمبنى الدعوة الإسلامية، وذلك بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (134) لسنة 2006.

وأفادوا أن أول مجلس إدارة للسوق ضم كل من:

1-سليمان الشحومي (الرئيس)

2-د. فاخر بوفرنة (نائب الرئيس)

3- د. سالم القماطي (عضو)

4- د. مفتاح المهدوي (عضو)

5- د. على عطية (عضو)

6- د. نوري بريون (عضو)

7- أ. رمضان صويدق (عضو)

وأضاف نجم، أن هيئة المراقبة ضمت:

1- د. عبد السلام البدري (رئيس)

2- د. فتحى بوسدرة

3- أ. هشام شرننة

وأكدوا، “إن المقر الرئيس ببنغازي جرى افتتاحه في عهد وزير الاقتصاد الطيب الصافي، وبعده بما يقرب من ستة أشهر فتح الفرع بطرابلس في معرض طرابلس الدولي في عهد الوزير على العيساوي”.

وأشاروا إلى أن، “الأعضاء الوحيدون بسوق الأوراق المالية الذين كانوا من مدينة طرابلس آنذاك، هم:

نوري بريون وهشام شرننه، كما كان هناك ثالث في مجلس الإدارة وهو بدر التومي الذي كان هو مدير فرع طرابلس”.

كما أكدوا، أن المادة (2) من النظام الأساسي لسوق الأوراق المالية المرفق بقرار إنشاء سوق الأوراق المالية رقم (134) لسنة 2006 والمنشور على الإنترنت، قد جرى تزويرها برعاية رئيس الوزراء الليبي الأسبق (أمين اللجنة الشعبية العامة) البغدادي المحمودي، بحيث جرى تزوير المقر الرئيس للسوق من بنغازي إلى طرابلس.