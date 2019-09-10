مخلوف يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ قائمة منتخب ليبيا في بطولة أفريقيا

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مدرب منتخب ليبيا للقوة البدنية طارق مخلوف عن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة أفريقيا المنتظر إقامتها في جنوب أفريقيا بداية أكتوبر المقبل.

وقال مخلوف في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن القائمة ضمت 11 رياضي تم اختيارهم بعد اجتيازهم للاختبارات ونجحوا في تحقيق الأرقام المطلوبة.

وأشار مدرب المنتخب الليبي للقوة البدنية إلى أن بعثة المنتخب ستغادر إلى تونس الأحد المقبل للدخول في معسكر تحضيري قبل المشاركة في البطولة الأفريقية.

وستضم البعثة طارق مخلوف مدربا وعلي سالم عبد الوكيل مساعدا والرياضيين محمد الوسيع و حسين محمد وعلاء الدين محمد وعادل الجزيري ونور الدين دعبس وأحمد الدروقي وحسين فيدان وإسلام مرواس وعبد الرحمن نوري وعبد الله بودبوس وسعيد الحاسي .