في إطار لقاءات التشاور الوطني .. السراج يصر على إنجاز مشروع الدستور

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التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.

وأعرب السراج خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس عن تقديره لما ابداه أعضاء الهيئة من إصرار على إنجاز مشروع الدستور، بإجراءات صحيحة وبرؤية وطنية، رغم كل العراقيل التي واجهت عملهم.

وقال إن هذه الوثيقة ستكون القانون الأعلى للدولة إذا ما أقرها الشعب من خلال الاستفتاء.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن المجلس كان سباقا بالترحيب بمشروع الدستور فور صدوره، احتراما للمسار الدستوري، وإيمان منه بأن الدولة لن تستقر وتنهض إلا بدستور دائم.

وتحدث السراج عن الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور، قائلا أن المنتقدين لم يأخذوا في الاعتبار حرص الهيئة على التوافق بين مختلف المناطق والفئات والتوجهات، مضيفًا أن بعض النقد كان مسيساً، وآخر كان مبعثه خوف بعض الشرائح من مواد تعيق توليها لمناصب بعينها، كما ان هناك فئة اعترضت دون ان تقرأه.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه كان يتمنى أن يتفق مجلسي النواب والدولة على انجاز الاستفتاء وإصدار قوانين صحيحة وليست معيبة، لافتًا أنه مازال يأمل أن يدرك الجميع بأن بلادنا تمر بمرحلة مصيرية، تتطلب أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية التاريخية.

وأوضح أن دور حكومة الوفاق كان من المفترض أن يكون لمرحلة انتقالية والتمهيد لإنجاز الدستور والإشراف على الاستفتاء وإجراء الانتخابات العامة، مضيفا أن هذا ما كنت انادي به في مبادراتي السياسية، ولكن للأسف قامت عدة أطراف محلية ودولية بفعل كل ما يمكن لإجهاض هذا المسار، وكان آخرها هذا الاعتداء على العاصمة وضواحيها من أعداء الدولة المدنية ودعاة الحكم الشمولي الاستبدادي.

وأعرب عن تطلعه بأن يبدي الحضور آراءهم ويعبروا عن رؤيتهم السياسية، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وما تتعرض له من تدخلات ومؤامرات، من خلال تجربتهم وما تضمه هيئتهم المنتخبة من خبراء قادرون على طرح أفكار بناءة للخروج من الأزمة.