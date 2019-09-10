عمر الحاسي: جماعة الإخوان فشلت بعد 2011 الحاسي يعلق على لقاء سلامة مع صحيفة ليبراسيون

أخبار ليبيا24

اعتبر عمر الحاسي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني التي أعلنتها فجر ليبيا في مدينة طرابلس في سبتمبر 2014 أن جماعة الإخوان في ليبيا فشلت في تحقيق أي شيء في ليبيا.

وقال الحاسي، في تغريدة على تويتر، رصدتها أخبار ليبيا 24 “إن جماعة الإخوان ليس لديها مشروع دعاوي ولا سياسي، وهذا سبب فشلها بعد 2011”.

وفي تعليقه حول ما جاء في لقاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، مع صحيفة لبراسيون الفرنسية، قال الحاسي: “إن الصحيفة هي جريدة لليسار الفرنسي وقد أسسها المفكر الوجودي جان بول سارتر ويتشارك في رأس مالها اليهودي الثري روتشيلد وهي تؤمن بالحرية والتحرر ولا تؤمن بالله ولا بك ولا بالإخوان”.

الحاسي، الذي سبق أن مدح تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي الليبية واعتبرهم فكرة جميلة ومستحبة، قال: ” إن حكومة الوفاق تفاوضت مع حفتر أكثر من مرة في السابق وآخرها كان في لقاء أبوظبي وقبلها كان في باليرمو بإيطاليا وقبلها كان في باريس وهناك لقاءات غير معلنة”.

وأضاف العضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة، أن “حفتر عندما هاجم طرابلس في الرابع من أبريل كان قد أخل باتفاق بينه وبين الوفاق (ربما هي اتفاقات بشأن لقاء غدامس) ولذلك وصفته الوفاق بأنه قد خانهم!!”.

وتساءل الحاسي، قائلًا: “كيف يتم الاتفاق ومنح مواطن أمريكي يدعى خليفة حفتر منصب سيادي في الجيش الليبي وقد اتهمه أعضاء بالكونغرس الأمريكي بارتكاب جرائم حرب تدينها القوانين الأمريكية بضواحي طرابلس”.