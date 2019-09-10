سلامة يبحث التخطيط لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا مع السفيرة الكندية

سلامة يبحث التخطيط لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا مع السفيرة الكندية سلامة يجري مباحثات بهدف عقد مؤتمر دولي جديد حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى ليبيا، “هيلاري تشايلدز”، وبحثا التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وناقش الطرفان، بحسب تغريدة نشرتها البعثة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأوضاع الدولية المستجدة والتخطيط للمؤتمر الدولي المقبل حول ليبيا.

يشار إلى أن سلامة كان أجرى عدة مباحثات خلال الأيام القليلة الماضية بهدف التباحث حول عقد مؤتمرا دوليا حول ليبيا.