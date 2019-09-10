تسييري طبرق يصدر تعليماته لمراقبة الاقتصاد بالتحفظ على 73400 كيس من الأرز

تسييري طبرق يصدر تعليماته لمراقبة الاقتصاد بالتحفظ على 73400 كيس من الأرز

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تعليماته العاجلة لمراقب الاقتصاد محمود عبدالحق بالتحفظ على عدد 73400 كيس من الأرز المستورد لعدم صلاحيته للاستهلاك البشري.

وشدد بوالخطابية على ضرورة انتظار التقرير النهائي من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكد مراقب الاقتصاد أن الكمية موجودة في مخازن صندوق موزانة الأسعار وهي مستوردة لغرض توزيعها على الجمعيات وهي موجودة من فترة بالمخازن الرئيسية للسلع.

وفي ذات السياق أكد رئيس جهاز الحرس البلدي طبرق العقيد صالح حمد لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الكمية موجودة بمخازن صندوق موازنة الأسعار ولسوء التخزين انتشرت حشرة “الدهيمة”.

وافاد حمد أنه حسب التقرير المبدأي من مفتش الصحة في جهاز الحرس أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وأن هذه الحشرة بدأت في التكاثر والتي ظهرت بكميات كبيرة وأنهم ينتظرون التقرير النهائي من مركز الرقابة على الأغذية حول صلاحيته من عدمه.