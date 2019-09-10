الحرس البلدي طبرق يتلف كمية من المواد الغذائية

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس جهاز الحرس البلدي طبرق عقيد صالح حمد لـ”أخبار ليبيا24″ أنهم أتلفوا أكثر من 10 آلاف صندوق حليب والآلاف من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف حمد أنه بعد عمل دام لأكثر من شهر وبعد المرور على المحلات التجارية والأسواق وضبط عدد من السيارات المصرية فقد تم ضبط الآلاف من المواد الغذائية والعصائر والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية

وأوضح رئيس جهاز الحرس البلدي في طبرق أن الجهاز قام خلال الأيام الماضية بإتلاف هذه الكميات بالمكان المخصص للإتلاف.

وأشار إلى أنه تم ضبط أكثر من 10 صندوق حليب من تركيا ومصر كانت منتهية الصلاحية ومنها ماهو غير صالح للاستهلاك البشري تم ضبطها داخل المحلات التجارية ومع الباعة المتجولين.

وتابع حمد :”كما تم إتلاف مئات من صناديق المشروبات الغازية والعصائر منها ماهو مصنع محلياً ومنها ماهو مستورد من مصر وتونس وكلها كانت منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط عشرات من المواد الغذائية المختلفة القادمة من مصر ومنتهية الصلاحية وتباع داخل المحلات”.

وأفاد أن الحملات مستمرة رغم قلة الإمكانيات وعدم وجود وسائل النقل المناسبة، لافتا إلى أنه لاتوجد لديهم محرقة خاصة بحرق وإتلاف الأدوية التي تحتاج لطرق صحية لإتلافها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بحوزتهم أدوية منتهية الصلاحية سيقوم جهاز الحرس البلدي بإتلافها بالطرق الصحية والقانونية خلال الأيام المقبلة.