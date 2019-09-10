أمن أمساعد تفرض جباية رسوم دخول وخروج على المواطنين والشاحنات المصرية

أخبار ليبيا24

أصدرت مديرية أمن منفذ أمساعد البري اليوم الثلاثاء قرار يقضي بتحديد رسوم دخول و خروج للمواطنين المصريين وكذلك رسوم على الشاحنات المصرية أثناء عبورهم لمنفذ أمساعد البري.

وذكر مدير أمن منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي أن هذا القرار جاء بموجب المعاملة بالمثل والرسوم التي يتم فرضها على الليبيين بعد عبورهم لمنفذ السلوم.

وكلف العريبي مراقب مراقبة الخدمات المالية جاد الله عبد العاطي بالبدء في الجباية بإيصال “م.ح.5” على الأفراد والشاحنات المصرية.

وأوضح مدير أمن منفذ أمساعد البري أن رسوم دخول الأفراد 87 دينار، ورسوم دخول السائق 207 دينار ورسوم دخول مساعد السائق 75 دينار، ومفرقعات 62 دينار، لوحات 337 دينار.

ولفت العريبي إلى أن رسوم المغادرة تكون رسوم خروج الأفراد 87 دينار، ورسوم خروج السائق 207 دينار ورسوم خروج مساعد السائق 75 دينار، بلدية النظافة 12 دينار.