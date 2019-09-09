متأثرًا بجراحه…وفاة “علي هلاش” أحد عناصر قوات الوفاق

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أكد مصدر مطلع أن أحد عناصر القوات المحتالفة مع حكومة الوفاق المدعو “علي هلاش” والشهير بـ “الحلولو” توفي متاثرًا بجراحه.

وأوضح المصدر أن هلاش من مواليد 1993 ومن مدينة زليتن تابع لأمن الساحل زليتن توفي متأثرًا بجراحه بعد إصابته عقب غارة جوية لسلاح الجو الليبي.

وأوضح المصدر أن الغارة الجوية أمس الأحد استهدفت تجمعًا لمسلحي قوات الوفاق في محور الخلة في طرابلس.

وكانت عدد من المحاور في العاصمة طرابلس شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات قوية بين القوات المسلحة والقوات التابعة لحكومة الوفاق عقب محاولاتها التقدم إلا أنه تم صدها وإرجاعها وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.