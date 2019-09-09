لوجود قيادات ميدانية تعالج هناك.. قوات الوفاق تطوق مصحة غوط الشعال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الإثنين، تطويق كتائب مصراتة التابعة لقوات الوفاق مصحة غوط الشعال بسبب وجود قيادات ميدانية ضمن جرحى الوفاق المعترف بها دوليًا .

وأوضح المركز، في بيان مقتضب له على صفحته الرسمية على فيسبوك أن سيارات الإسعاف توالت على مستشفى طرابلس الطبي والمستشفى المركزي، بسبب توافد الجرحى عليهما، من ليلة أمس إلى صباح اليوم الإثنين .

يشار إلى أن مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، قال إن جميع مناطق القتال تشهد هدوءا حذرا، مع تقدمات بخطوات ثابتة في ثلاث محاور.

وأضاف الخرطوش، أن قوات الجيش لم تخسر نقطة واحدة في جميع التمركزات.