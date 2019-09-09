عقيلة صالح يعد بحل الأزمات في طبرق على رأسها أزمة انقطاع المياه

أخبار ليبيا24-خاص

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع بلدية طبرق المشاكل التي تعترض لها المدينة وفي مقدمتها أمة المياه.

وعقد رئيس مجلس النواب رفقة النائب إبراهيم الزغيد اجتماعًا اليوم الإثنين مع رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لبلدية طبرق ومدير الأمن ومدير جهاز الحرس البلدي ورئيس تنسيقية المجتمع المدني.

وناقش الاجتماع عدد من المشاريع المتعثرة في قطاع المياه والكهرباء والأمن من أجل حث الحكومة على حلها.

وقد وعد رئيس مجلس النواب للتدخل لحل المشاكل التي تعترض لها طبرق وفي مقدمتها مشكلة المياه والإسراع بإجراء عمرة جسيمة لمحطة التحلية.

كما وعد بدعم قطاع الأمن والحرس البلدي لما تقوم به هذه الأجهزة لتوفير الأمن للمواطن داخل المدينة وخارجها.

وقد أثنى رئيس مجلس النواب على أعمال المجلس التسييري داخل نطاق البلدية من الإزالة وتنظيم العمل داخل نطاق صلاحيتها.