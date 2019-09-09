ضربات ليلية لسلاح الجو وتدمير غرفة عمليات للوفاق

هروب ميليشيات “تشادية” من مصنع الأسمنت بمنطقة الخلة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الكتيبة 111 غريان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن تدمير غرفة عمليات اليرموك التابعة لقوات الوفاق بمنطقة الخلة جنوب طرابلس، على أثر ضربات نفذتها مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بهروب ميليشيات “تشادية”، من مصنع الأسمنت، ومقتل 6 من قوات الوفاق، وتدمير سياراتهم بالكامل، وأن المنطقة تحت سيطرة الجيش بشكل كامل.

وقالت الصفحة الرسمية لقاعدة الوطية الجوية عبر موقع التواصل “فيسبوك”، إن مقاتلات سلاح الجو  بقاعدة الوطية استهدفت مواقع وتمركزات قوات الوفاق بمحور القتال بطرابلس.

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